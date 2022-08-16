У Запоріжжі двічі за ніч лунала повітряна тривога і було чутно вибухи

Про це повідомляє "Cуспільне".

Першого разу про небезпеку обстрілів було повідомлено близько 23:00. Близько опівночі у місті було чутно вибухи.

Вдруге сирени сповіщали тривогу від 01:24 до 02:02.

Підтвердження обстрілів від офіційних осіб міста та області поки не було.

Відзначимо, що близько опівночі ворог обстріляв Харків з артилерії.

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