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Головна війна з Росією У Запоріжжі двічі за ніч лунала повітряна тривога і було чутно вибухи

У Запоріжжі двічі за ніч лунала повітряна тривога і було чутно вибухи

16 серпня, 2022 вiвторок
03:45
війна з Росією Запоріжжя

У Запоріжжі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області, згодом сирени лунали вдруге

Про це повідомляє "Cуспільне".

Першого разу про небезпеку обстрілів було повідомлено близько 23:00. Близько опівночі у місті було чутно вибухи.

Вдруге сирени сповіщали тривогу від 01:24 до 02:02.

Підтвердження обстрілів від офіційних осіб міста та області поки не було.

  • Відзначимо, що близько опівночі ворог обстріляв Харків з артилерії.

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Запоріжжя
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