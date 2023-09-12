Тактика Путіна "ми божевільні", на жаль, спрацьовує проти Заходу, - дипломат Огризко
Дипломат Володимир Огризко переконаний, що ядерні погрози Путіна все ще впливають на рішення Заходу щодо війни в Україні
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"У Путіна окрема "любов" до українців та британців. Ще десь там в тому списку й американці є. Тому він буде згадувати про всіх при кожній нагоді. Чи справляє враження на Захід ядерний шантаж Путіна?На жаль, справляє. Я не можу точно сказати настільки вони цього бояться, але така тактика Путіна все ще спрацьовує. Постійні повторення Медведєва та Путіна про ядерну зброю є цілеспрямованою лінією для того, щоб тримати Захід в тонусі. Вони таким чином постійно нагадують, що "ми ж божевільні, тому з нами треба бути обережними". Така тактика поки що спрацьовує", - пояснив Огризко.
Дипломат переконаний, що гучні заяви Кремля про ядерну зброю вщухнуть, як тільки ЗСУ почне гнати російську армію з території України.
"Проте, я переконаний, що це ті речі, які швидко закінчаться, як тільки Збройні сили України почнуть з хрустом ламати хребет російській окупаційній армії. Саме це стане причиною того, як все почне змінюватись, в тому числі бравади Росії про ядерну зброю. Однак до цього слід ще дійти. Є позитивні зрушення. Зокрема, візити Блінкена та пані Бербок, які означають постачання зброї. Відтак ми наближаємось до того, щоб повністю звільнити свою територію", - додав він.
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