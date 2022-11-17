Тактика ЗСУ - це знищення складів зі зброєю та логістики ворога, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що перерізання комунікацій та знищення логістики противника зводить нанівець намагання росіян будувати лінії оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Збройні сили України не йдуть стінка на стінку. Міські бої - це не наші методи. Знищення складів з боєкомплектом, паливно-мастильними матеріалами, місця скупчення техніки у Криму - це наша тактика", - пояснив Ступак.
За словами військового експерта, загородження не мають сенсу, якщо немає стабільного постачання.
"Припинення постачання палива, боєкомплекту, їжі, води - буде змушувати росіян відходити назад. Тактика ЗСУ до кінця війни буде така - розбивати склади, логістичні ланцюжки та обходити місця зосередження російських військових", - відзначив Ступак.
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