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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Тактика ЗСУ - це знищення складів зі зброєю та логістики ворога, - військовий експерт Ступак

17 листопада, 2022 четвер
15:04
війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що перерізання комунікацій та знищення логістики противника зводить нанівець намагання росіян будувати лінії оборони

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Збройні сили України не йдуть стінка на стінку. Міські бої - це не наші методи. Знищення складів з боєкомплектом, паливно-мастильними матеріалами, місця скупчення техніки у Криму - це наша тактика", - пояснив Ступак. 

За словами військового експерта, загородження не мають сенсу, якщо немає стабільного постачання.

"Припинення постачання палива, боєкомплекту, їжі, води - буде змушувати росіян відходити назад. Тактика ЗСУ до кінця війни буде така - розбивати склади, логістичні ланцюжки та обходити місця зосередження російських військових", - відзначив Ступак. 

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