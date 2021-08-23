"Талібан" оголосив наступ на останню незахоплену провінцію Афганістану

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Alarabiya.

"Сотні моджахедів Ісламського емірату прямують до Панджшеру, щоб установити контроль над ним, після того, як посадовці відмовилися передати владу мирно", - ідеться у повідомленні.

Провінція є осередком бійців Північного альянсу, які у 2001 році разом з США скинули владу "Талібану".

20 серпня урядові війська Афганістану вибили талібів з трьох районів провінції Баглан