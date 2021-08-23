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"Талібан" оголосив наступ на останню незахоплену провінцію Афганістану

23 серпня, 2021 понедiлок
09:03

Таліби вирушили в наступ на провінцію Панджшер - єдиний регіон, де вони не захопили владу

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Alarabiya.

"Сотні моджахедів Ісламського емірату прямують до Панджшеру, щоб установити контроль над ним, після того, як посадовці відмовилися передати владу мирно", - ідеться у повідомленні.

Провінція є осередком бійців Північного альянсу, які у 2001 році разом з США скинули владу "Талібану".

  • 20 серпня урядові війська Афганістану вибили талібів з трьох районів провінції Баглан

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Афганістан
Талібан
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