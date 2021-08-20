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Сили опору відбили у талібів ще два райони провінції Баглан , - міністр оборони Афганістану

20 серпня, 2021 п'ятниця
20:14
Світ

20 серпня урядові війська Афганістану вибили талібів з трьох районів провінції Баглан

Про це розповів міністр оборони Афганістану генерал Бісмілла Мохаммаді у Twitter.

"Опір проти терористичних талібів є обов'язковим для кожного з нас", - написав Мохаммаді.

"Райони Пулі-Гесар, Дехі-Салах та Бану в Баглані були захоплені Народними силами опору. Опір ще живий", - додав міністр оборони, який приєднався до першого віцепрезидента Амрулли Салеха та Ахмада Масуда, які почали реконкісту від талібів 16 серпня у Панджерській ущелині.

Нагадаємо, 20 серпня індійські ЗМІ повідомили, що в ході боїв урядові війська під орудою Амрулли Салеха, який проголосив себе президентом після втечі з країни Ашрафа Гані, а також сина легендарного польового командира Ахмада Шаха Масуда - Ахмада Масуда-молодшого відбили район Пулі-Хесар провінції Баглан в ісламістів. Тоді медіа заявило, що таліби потрапили в оточення в районах Дехі-Салах та Бану

 

 
  • Нагадаємо, 4 серпня, за 11 днів до капітуляції та втечі президента Ашрафа Гані з країни, таліби взяли на себе відповідальність за теракт у центрі Кабула. За їх словами, ціллю нападу був Бісмілла Мохаммаді
  • Станом на 19 серпня таліби не контролювали провінції Панджер та Парван. Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.
  • 19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан". На сході в місті Асадабад - центрі провінції Кунар з населенням, яке на 2021 рік становили майже 50 тис., ісламісти вбили кількох протестувальників, які з національними прапорами вийшли на вулиці. У Кабулі протестувальники пронесли 200-метрове знамено національного чорно-червоно-зеленого прапора
  • 18 серпня повідомлялось про аналогічний мітинг у центрі сусідньої провінції Нангархар - 280-тисячному Джелалабаді. Там місцеві також пройшли містом демонстрацією з національними прапорами та зняли з флагштоку прапор талібів у центрі.

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Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
таліби
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