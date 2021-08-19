У Кабулі протести проти "Талібану": люди несуть містом 200-метровий національний прапор

Про це розповів індійський журналіст Адітья Радж Каул у Twitter.



Протестувальники вийшли на вулиці Кабула з 200-метровим національним чорно-червоно-зеленим прапором.



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Вони скандували "Наш прапор - наша ідентичність!".



Нагадаємо, таліби не користуються національним прапором. Їхнє знамено - біле полотно з шахадою - надписом, який означає "Немає Бога окрім Аллаха і Мухамед - пророк його".



Відзначимо, 18 серпня повідомлялось про аналогічний мітинг у центрі сусідньої провінції Нангархар - 280-тисячному Джелалабаді. Там місцеві також пройшли містом демонстрацією з національними прапорами та зняли з флагштоку прапор талібів у центрі. Ісламісти у відповідь відкрили вогонь по натовпу. За словами анонімного лікаря з міста в ході атаки загинув щонайменше один демонстрант.



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Позиції талібів на сході країни наразі непевні. Так, місто Джелалабад здалося без бою. Втім, це сталося після того, як президент Ашраф Гані втік з країни.



Зазначимо, станом на 19 серпня таліби не контролюють провінції Панджер та Парван, де Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.

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Головний редактор видання KabulNow Асад Коша поділився відео зі столиці, де протестувальники кричать "Хай живе Афганістан!".