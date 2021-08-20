Антиталібські сили звільнили від ісламістів частину провінції Баглан, - ЗМІ

Про це пише індійське видання RepublicWorld.com.



Провінція Баглан на заході межує з Панджером, який став першою провінцією опору талібам, а на півдні - з провінцією Парван, яку у ісламістів відбили в ході боїв.



В результаті наступу, про який повідомляється з Афганістану, район Пулі-Хесар у провінції Баглан був відбитий у талібів.



Місцеві джерела повідомили, що бойові дії також тривають у районах Дехі-Салах та Бану, а бойовиків "Талібану" в районі було оточено.



Повідомляється про "серйозні" втрати у талібів.



Станом на 19 серпня таліби не контролювали провінції Панджер та Парван. Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.

19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан". На сході в місті Асадабад - центрі провінції Кунар з населенням, яке на 2021 рік становили майже 50 тис., ісламісти вбили кількох протестувальників, які з національними прапорами вийшли на вулиці. У Кабулі протестувальники пронесли 200-метрове знамено національного чорно-червоно-зеленого прапора

18 серпня повідомлялось про аналогічний мітинг у центрі сусідньої провінції Нангархар - 280-тисячному Джелалабаді. Там місцеві також пройшли містом демонстрацією з національними прапорами та зняли з флагштоку прапор талібів у центрі.