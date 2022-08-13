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Талібан розігнав протест жінок у Кабулі

13 серпня, 2022 субота
16:15
Світ протест жінок у Кабулі

Сили Талібану в суботу, 13 серпня, атакували та зупинили мирний протест жінок у Кабулі, які закликали до відновлення прав

Про це пише Deutsche Welle. 

Видання повідомляє, що вперше за кілька місяців жінки вийшли на мітинг у столиці Афганістану, вони вимагали відновлення їхніх прав, які вони отримали за попереднього уряду.

Група з близько 40 жінок скандувала такі гасла, як "їжа, робота і свобода". Жінки згадували про кризу голоду, яка охопила Афганістан після того, як Талібан захопив контроль у серпні минулого року, а також обмеження прав жінок на роботу, освіту та пересування.

Журналісти повідомляють, що протестувальників обстріляли, а потім побили. На зображеннях у соціальних мережах видно, як сили Талібану стріляють попереджувально та фізично нападають на жінок, щоб розігнати їхнє зібрання в центрі міста.

Таліби захопили Кабул 15 серпня 2021 року, через кілька годин після того, як останні американські війська вийшли, а демократично обраний уряд Афганістану розпався. Ісламісти обіцяли більш м’яку версію жорсткого ісламістського правління, яке було характерним для їхнього першого режиму з 1996 по 2001 рік. Але багато обмежень було знову введено, особливо щодо жінок.

Десятки тисяч дівчат були виключені з середніх шкіл, а жінкам заборонено повертатися на багато державних посад. Жінкам також заборонили подорожувати поодинці в далекі поїздки і можуть відвідувати громадські сади та парки столиці лише в окремі дні. У травні жінкам наказали повністю закривати себе в публічних місцях, включно з обличчям.

Після того, як Талібан відновив контроль минулого року, США та ЄС запровадили жорсткі санкції проти Афганістану. Каральні заходи разом із зруйнованим міжнародним авторитетом країни спричинили глибоку економічну кризу, яка призвела до того, що населення зіткнулося з гострою нестачею їжі та ліків.

  • У червні 2022 у Петербурзі відбувся економічний форум, серед почесних гостей - представники руху "Талібан".

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