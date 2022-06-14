Про це у телеграм повідомляє російськомовне естонське інтернет-видання "Можем объяснить".

Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), в якому традиційно бере участь Володимир Путін, відкривається завтра, 15 червня. У зв'язку з війною і санкціями він повністю позбувся гостей із Заходу. Відмовилася приїхати делегація навіть із сусідньої та дружньої до 2021 року Фінляндії, хоча її кликали. На заміну прийшли бізнесмени з Африки та Азії: країною-гостям форуму вперше став Єгипет.

В умовах війни повідомляється про посилені заходи безпеки: силовики побоюються замаху на Путіна. Західна преса повідомляла, що одна невдала спроба вже була. Саме через ці побоювання, можливо, було скасовано авіаційний парад над Червоною площею 9 травня.

Жертвою особливої прискіпливості охорони став телеоператор одного зі столичних медіа, про це розповів його знайомий. На відміну від колег по редакції, йому прийшла відмова в акредитації, без жодних пояснень. Журналіст давно живе в Москві, але має родичів на півдні України.

"У неділю вдень у терміновій доповіді Путіну повідомили про те, що, можливо, на нього готувався замах саме під час участі в заходах ПМЕФ. Відсутність повної картини підготовки замаху ФСБ пояснює високим професіоналізмом осіб, які залучені в його організації", — повідомляє анонімне джерело.

До речі, і набагато менш важливі учасники побоюються (вже через санкції) світитися на цьому форумі: багато бізнесменів і менеджерів просили не вказувати на їхніх бейджах місця роботи.

Всі ці побоювання не завадили запросити на форум справжніх терористів — представників руху "Талібан", визнаного терористичною організацією у всьому світі та в самій Росії. І не виключеного з цього списку у РФ навіть після того, як таліби повернулися до влади в Афганістані.

Прибуде на форум і "керівництво ДНР і ЛНР" — самопроголошених республік, які Верховна Рада України визнала терористичними у 2015 року.

Відзначимо, що США бойкотує російський економічний форум у Петербурзі й закликає решту країн робити те саме.

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