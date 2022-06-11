Уряд США бойкотує російський економічний форум у Петербурзі й закликає решту країн робити те саме
Представники США не братимуть участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який пройде у червні, й закликають решту країн долучитись до бойкоту
Про це повідомив прессекретар Держдепу Нед Прайс у твіттері.
"Уряд США не братиме участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі в жодній якості. Ми закликаємо уряди та компанії приєднатися до нашого бойкоту", - наголосив Прайс.
За його словами, таке рішення необхідно для того, щоб показати Кремлю, що ніхто не вестиме бізнес з країною-агресором, поки російські війська знищують Україну.
- 28 травня МЗС України повідомило, що понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами в Росії. Крім того, Союз міст Балтії виключив зі свого складу Санкт-Петербург та російське місто Гатчин, натомість прийняв до союзу українське місто Вівнянськ (Львівщина).
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