Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами в Росії

Про це повідомляє МЗС України.

Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже прийняли міста в Австралії, Австрії, Великій Британії, Данії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Норвегії, Перу, Польщі, Португалії, Словаччині, Словенії, США, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах.

"Ще десятки - на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не можу бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією", - заявили в МЗС.

Крім того, Союз міст Балтії виключив зі свого складу Санкт-Петербург та російське місто Гатчин, натомість прийняв до союзу українське місто Вівнянськ (Львівщина).

Нагадаємо, Зеленський запросив іноземний бізнес переходити з РФ до України і закликав долучатися до відбудови міст і галузей.