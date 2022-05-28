Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами в Росії
Більш ніж 20 країн світу вже розірвали побратимські відносини із Росією
Про це повідомляє МЗС України.
Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже прийняли міста в Австралії, Австрії, Великій Британії, Данії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Норвегії, Перу, Польщі, Португалії, Словаччині, Словенії, США, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах.
"Ще десятки - на шляху до цього, адже у світі розуміють, що не можу бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією", - заявили в МЗС.
Крім того, Союз міст Балтії виключив зі свого складу Санкт-Петербург та російське місто Гатчин, натомість прийняв до союзу українське місто Вівнянськ (Львівщина).
- Нагадаємо, Зеленський запросив іноземний бізнес переходити з РФ до України і закликав долучатися до відбудови міст і галузей.
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