Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу через відеозв'язок на Давоському економічному форумі.

"З нашого боку ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні", – зазначив він.

Президент зауважив, що окрім заходу на український ринок, в такому разі бізнес отримає доступ до значно більшої аудиторії європейських споживачів. А бренди таких компаній тільки підсиляться, оскільки вони реально підтримають захист свободи, вважає Зеленський.

Він також запросив міжнародні компаній взяти участь у відбудові країни після війни, створивши таким кроком особливий історичний прецедент.

"Обсяг робіт – колосальний. Маємо більш як $0,5 трлн збитків. Десятки тисяч об'єктів зруйновано, потрібно відбудувати цілі міста і галузі. І ми пропонуємо спеціальну історично вагому модель відбудови, коли у держав-партнерів, міст-партнерів або компаній-партнерів буде можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом, громадою чи галуззю", – вказав президент України.

Такою історичною можливістю вже виявили бажання скористатися Британія, Данія, ЄС.

На думку президента, така модель післявоєнного відновлення дозволить зробити його швидким та ефективним, не тільки залучити кращих світових фахівців, але й стати найбільшою після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка.

Зеленський також висловив сподівання, що на міжнародній конференції в Лугано, яка запланована на червень 2022 року, держави-партнери України і більшість провідних світових компаній сформують свої пакети пропозицій.

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