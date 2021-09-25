Таліби в Афганістані почали вивішувати на вулицях тіла страчених

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Тіла чотирьох осіб, звинувачених у викраденні, повісили у кількох районах Герату.

За офіційною версією "Талібану", ймовірні викрадачі були вбиті під час стрілянини з талібами.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно заплямоване кров’ю тіло чоловіка в ланцюгах, повішене на кран на головній площі міста Герат. Також можна побачити, як багато людей знімають це на свої мобільні телефони.

Заступник губернатора провінції Мавлаві Шир Ахмад Амар заявив, що чоловіки були вбиті під час сутичок з бійцями "Талібану" після викрадення торговця та його сина, яких згодом звільнили.

"Їхні тіла повісили на площах міста як приклад для інших викрадачів. Їх повісили, щоб ніхто не наважився на такий злочин", – сказав Амар.