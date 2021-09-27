Таліби, які захопили Афганістан, заборонили гоління борід у перукарнях

Про це повідомляє ВВС.



За словами талібів, це порушує релігійний закон і кожного порушника покарають.

В оголошеннях, розташованих у салонах провінції Гільменд, офіцери "Талібану" попереджають про те, що перукарі мають дотримуватися законів шаріату щодо стрижки та бороди.

Деякі перукарі у столиці, Кабулі, заявили, що вони отримували такі ж накази.

"Бойовики продовжують навідуватися і наказувати нам припинити стригти бороди", - розповів один з кабульських перукарів.

Керівник великого салону в місті, повідомив, що йому зателефонував хтось, хто назвався чиновником, і наказав, не голити та не стригти клієнтам бороди.

Перукарі скаржаться, бо не знають, як тепер вести бізнес

"Немає сенсу продовжувати цей бізнес", - розповів один з них.

Деякі вже перестали надавати послуги зі стрижки борід, навіть попри те, що не отримали заборони.



