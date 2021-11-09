Там смертна кара для геїв, - перший футболіст, який зробив камінг-аут, відмовився їхати на ЧС-2022
Австралійський гравець Джошуа Кавалло, який першим з футболістів зробив камінг-аут, боїться їхати на ЧС-2022
Про це повідомляє The Guardian.
Кавалло сказав, що в Катарі для геїв передбачена страта, тому він боїться їхати туди на ЧС-2022.
"Я читав щось на кшталт того, що для геїв у Катарі передбачено страту. Я боюся цього, тому не хотів би їхати. І це засмучує мене. Грати за свою країну – одне з найбільших здобутків для будь-якого професійного футболіста. Але усвідомлення того, що турнір пройде у країні, яка не підтримує геїв та загрожує нашим життям, лякає. Це змушує мене займатися переоцінкою цінностей. Що важливіше: моє життя чи кар'єрні досягнення?" - Сказав Кавалло.
Джошуа Кавалло виступає за "Аделаїду Юнайтед" з Австралії. 21-річний футболіст грає у центрі поля та лівому фланзі захисту. Transfermarkt оцінює його у 350 тис. євро.На рахунку футболіста один матч за збірну Австралії U19. У жовтні 2019 року він провів 18 хвилин у грі проти однолітків з В'єтнаму. В національну команду його не викладали.
- 27 жовтня півзахисник Джошуа Кавалло першим у світовому футболі здійснив камінг-аут.
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