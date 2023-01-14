Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Обговорив телефоном із держсекретарем США Ентоні Блінкеном шляхи посилення підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції проти Росії. Вдячний США за підтримку України", - написав Кулеба.

Держдеп США повідомив, що Блінкен заявив Кулебі про непохитність підтримки України Сполученими Штатами.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обидва вони зосередилися на підтримці безпеки та економічній допомозі напередодні та після першої річниці неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. Держсекретар наголосив на постійній і непохитній підтримці Сполученими Штатами України, що підтверджується нещодавніми постачаннями передового обладнання протиповітряної оборони та бронетехніки зі складів США", - йдеться у повідомленні.

6 січня Білий дім оголосив про виділення Україні нового пакета оборонної підтримки на понад $3 млрд. Він включає в тому числі БМП Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb