Таран: На параді до Дня Незалежності відмовимося від радянських традицій

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" у минулому. У цьому році сценарій проведення усього святкування, і зокрема військового параду як окремого елементу цього святкування на Хрещатику, буде іншим. Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам", - наголосив він.

Таран зазначив, що загалом у військовому параді візьме участь близько 5 тис. представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців у розрахунках - це учасники бойових дій. Він додав, що важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде.

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