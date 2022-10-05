Тарас Степаненко: "Реал - найкраща команда світу, але Шахтар буде грати на перемогу"

Про це Тарас Степаненко розповів в етері програми "Футбольний Формат" на телеканалі Еспресо.

Тарасе, як ви налаштовані на гру з "Реалом"?

Ми приїхали до найкращої команди у світі зараз. Буде дуже тяжка гра. Розуміємо з ким граємо, але у нас є хороший посил – добре зіграти і постаратися добитися результату. Чому ні? Все в житті буває і іноді команди нижчі за класом перемагають команди з вищим класом. Тому, якщо будемо боротися, грати хоробро, то все може бути. Головне, щоб всі віддавалися і показали хорошу гру.

Чи проміняли хоча б один гол у грі з харківським "Металістом", де "Шахтар" переміг 6-1, на гол у ворота Шотландії?

Авжеж! Я казав після матчу, що краще б ми менше забили вірменам та один гол забили шотландцям, але це футбол і іноді не все трапляється так, як ти хочеш.

Як ви прокоментуєте те, що трапилося у матчі з Шотландією?

Ми хотіли виграти, ми створили багато моментів, 5-6 точно можна нарахувати, але не змогли забити. Не знаю, з чим це пов’язано. Може нервували, може десь майстерності не вистачило, але не забили. Тому є, як є, вже треба рухатися далі і готуватися до відбору на Чемпіонат Європи.

Матч "Реал" - "Шахтар" відбудеться сьогодні у Мадриді та розпочнеться о 22:00.

Після двох турів "Реал" має 6 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" набрав 4 пункти та йде другим. Шотландський "Селтік" з 1 балом - третій, а німецький "Лейпциг" без жодного очка - останній.

14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".

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