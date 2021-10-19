Тарифи на опалення для юридичних осіб у Києві зросли на 80%, - рішення КМДА
Тариф на опалення для бюджетних організацій у Києві зріс на 78% до 2 732,04 грн/Гкал
Про це йдеться у рішенні Київської міської державної адміністрації від 13 жовтня.
Згідно з документом, тариф на постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн/Гкал з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), що на 78% більше, ніж попередній тариф (1 616,48 грн/Гкал).
Тариф для інших споживачів підвищено до 2 876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2 689,51 гривень.
Зазначається, що тариф не враховує витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.
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