Тарифи на опалення для юридичних осіб у Києві зросли на 80%, - рішення КМДА

Про це йдеться у рішенні Київської міської державної адміністрації від 13 жовтня.



Згідно з документом, тариф на постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн/Гкал з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), що на 78% більше, ніж попередній тариф (1 616,48 грн/Гкал).

Тариф для інших споживачів підвищено до 2 876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2 689,51 гривень.



Зазначається, що тариф не враховує витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів.