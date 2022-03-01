Тайвань надасть Україні 27 тонн медичних засобів

Про це відомство повідомило у твітері.



"Ми з Україною, відправили 27 тонн медичних товарів. У той час як Китай стоїть на боці Росії в "необмеженому альянсі", Тайвань зі свободою й демократією бореться з розширенням авторитаризму", - зазначили у відомстві.



У МЗС Тайваню наголосили, що вірять у перемогу демократії.