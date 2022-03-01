Тайвань надасть Україні 27 тонн медичних засобів
1 березня МЗС Тайваню повідомило про відправку Україні 27 тонн медичних товарів
Про це відомство повідомило у твітері.
"Ми з Україною, відправили 27 тонн медичних товарів. У той час як Китай стоїть на боці Росії в "необмеженому альянсі", Тайвань зі свободою й демократією бореться з розширенням авторитаризму", - зазначили у відомстві.
У МЗС Тайваню наголосили, що вірять у перемогу демократії.
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