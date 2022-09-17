Тайвань призупиняє безвізовий режим для росіян
Тайвань виключив Росію зі спеціальної безвізової програми, яка була введена на острові у 2018 році та діяла в експериментальному режимі
Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство Тайваню CNA із покликанням на МЗС острова.
Відомо, що росіяни могли без віз в’їжджати на острів і перебувати на ньому не більше як 21 день. Безвізовий режим поширювався на поїздки з метою туризму, бізнесу, участі у виставках, відвідування родичів. Нині Росію виключили з пробної програми для надання громадянам РФ безвізового в’їзду на острів після закінчення терміну її дії та подальшій пролонгації до 31 липня 2023 року.
Зазначається, що у 2018 році Росія була частиною пробної програми Міністерства фінансів, яка надала безвізовий в’їзд громадянам чотирьох країн, включаючи Таїланд, Бруней і Філіппіни. Відтоді програму декілька разів продовжували.
Міністерство закордонних справ Тайваню повідомило, що безвізовий режим був запропонований росіянам на пробній основі для розвитку туризму та двосторонніх торговельних зв'язків.
- 2 серпня про намір Росії допомагати зброєю Китаю заявив державному інформагентству ТАСС перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров. "Росія не має підстав відмовляти у допомозі КНР у разі збройного конфлікту на Тайвані, якщо вони про це попросять", - заявив обранець.
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