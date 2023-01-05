Про це повідомляє Focus Taiwan з посиланням на заяву міністерства економіки Тайваню.

Відомо, що відомство оголосило про розширення санкцій проти Росії та її союзника Білорусі. Причиною відповідного рішення міністерства стало бажання перешкодити експорту товарів та технологій подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Йдеться про розширення списку товарів, щодо яких діє суворий експортний контроль та запроваджуються обмеження у разі постачання до Росії та Білорусі.

Зокрема до оновленого списку увійшла номенклатура товарів хімічної та металургійної промисловості, продукція машинобудування та предмети, які можуть бути використані силовими структурами.

2 червня 2022 року міністерство економіки Тайваню ввело заборону на експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі через війну в Україні. Крім того, Тайвань відмовився продавати обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.

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