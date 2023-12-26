Тайвань розширив санкції проти Росії та Білорусі

Про це повідомляє Reuters.

Мінекономіки Тайваню заявило, що цей крок був зроблений "з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях".

Зазначено, що до списку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, та певні медикаменти й хімічні речовини.

Водночас такі нові санкції відповідають тим, які вже були оголошені Європейським Союзом, США та іншими країнами, що склали "високопріоритетний список" на підставі вивчення уламків російської зброї та техніки з поля бою в Україні, електронних і механічних частин, а також обладнання, яке використовують у комерційних цілях і може бути використане для виготовлення зброї.

У повідомленні також зазначено, що Тайвань приєднався до західних санкцій проти Росії, засудивши її напад на Україну. Проте такий крок є значною мірою символічним, адже між островом і РФ існує лише мінімальна пряма торгівля.