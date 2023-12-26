Тайвань розширив санкції проти Росії та Білорусі
Міністерство економіки Тайваню розширило список товарів, експорт яких заборонений до Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Це було зроблено з метою запобігти використанню продукції у військових цілях
Про це повідомляє Reuters.
Мінекономіки Тайваню заявило, що цей крок був зроблений "з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях".
Зазначено, що до списку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, та певні медикаменти й хімічні речовини.
Водночас такі нові санкції відповідають тим, які вже були оголошені Європейським Союзом, США та іншими країнами, що склали "високопріоритетний список" на підставі вивчення уламків російської зброї та техніки з поля бою в Україні, електронних і механічних частин, а також обладнання, яке використовують у комерційних цілях і може бути використане для виготовлення зброї.
У повідомленні також зазначено, що Тайвань приєднався до західних санкцій проти Росії, засудивши її напад на Україну. Проте такий крок є значною мірою символічним, адже між островом і РФ існує лише мінімальна пряма торгівля.
- Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив президентові США Джо Байдену, що Пекін "возз’єднає" Тайвань із материковим Китаєм, додавши, що це відбуватиметься "мирним шляхом".
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