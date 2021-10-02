Тайвань звинуватив Китай у найбільшому в історії порушенні повітряного простору
Тайвань заявив, що в зоні його протиповітряної оборони було зафіксовано одразу 38 літаків військово-повітряних сил Китаю
Про це повідомляє Reuters.
У Тайвані стверджують, що двома хвилями у зоні його ППО пролетіли 38 літаків. Перша - в районі контрольованих Тайванем островів Пратас. Друга - в районі протоки Баші - ключового водного шляху, що зв'язує Тихий океан з Південнокитайським морем та відокремлює Тайвань від Філіппін
Тайвань відправив бойові літаки, щоб перешкодити китайським літакам, а ракетні системи були розгорнуті для спостереження за ними.
Зазначається, що Китай загалом задіяв 28 літаків J-16, чотири винищувачі Су-30, чотири бомбардувальники H-6 з ядерними боєголовками, один протичовновий літак і літак дальнього радіолокаційного стеження.
Китай поки не прокоментував інцидент.
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