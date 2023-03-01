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Головна війна з Росією Те, що росіяни роблять останній місяць у плані наступу - це об'єктивний максимум, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
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Те, що росіяни роблять останній місяць у плані наступу - це об'єктивний максимум, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

1 березня, 2023 середа
14:20
війна з Росією Андрій Іллєнко

Росіяни не здатні проводити великі наступи на багатьох напрямках, також неможливо підготувати такі операції непомітно

Про це в ефірі Еспресо розповів офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"Велику роль грає інформаційна війна і їхня пропаганда ще достатньо сильно випливає. Ми маємо бути готові до більш важких та складних варіантів розвитку подій. З іншого боку - те, що відбувається останній місяць-півтора це об'єктивний максимум, на який вони здатні. Я не думаю, що вони покажуть ще щось над того, що вони показують сьогодні", - зазначив він.

Іллєнко наголосив, що якщо ми говоримо про можливість наступу на інших ділянках, крім сходу - то зробити це раптово майже неможливо.

"Треба перекидати сили, провести велику операцію - це неможливо зробити в нинішніх умовах, коли в наших інтересах працює вся супутникова розвідка НАТО і не лише супутникова. Плюс можливості нашої розвідки теж достатньо серйозні. Зробити це не помітно неможливо - все одно ми будемо розуміти, що подібні кроки робляться. Відносно непомітно можна перекинути роту, батальйон і то в рамках якось одного невеликого напрямку. Якщо мова йде про  десятки та сотні тисяч для грандіозного наступу - це неможливо зробити в цих умовах". - вважає офіцер.

Він сказав, що не бачить можливості зробити раптові нові напрямки удару, щоб "ми не були готові до цього".

"З іншого боку, постійне нагнітання раз в кілька місяців щодо нового наступу на Київ робиться, щоб тримати в напрузі наших людей і щоб ми були змушені тримати частину резервів на прикриття цих напрямків і не могли їх задіяти в зоні інтенсивних боїв. Але не треба думати, що вони не можуть піти на такі подібні кроки - можуть, але ми будемо знати про це. Це неможливо зробити раптово і приховано", - підсумував Іллєнко.

російська армія
Військові новини
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