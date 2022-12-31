Театр "Арчімбольді" в Мілані скасував шоу проросійського танцівника Полуніна
Міланський театр "Арчімбольді" оголосив про скасування двох шоу, які організував проросійський танцівник українського походження - Сергій Полунін
Про це повідомили в Corriere della Sera.
Танцівник Сергій Полунін мав брати участь у 2 постановках балету "Распутін - танцювальна драма", що були заплановані до показу на 28 та 29 січня 2023 року. Керівництво театру "Арчімбольді" в Мілані оголосило про їхнє скасування: "мовиться не про рішення культурної сфери, а про політичну та моральну відповідальність".
Зазначається, що показ постановок переносили 5 разів, адже спершу прем'єру балету планували на 2019 рік. Потім танцювальну драму переносили через пандемію та травму артиста.
"Скасування вистави стало необхідним за погодженням із трупою у зв'язку з гострим соціальним та онлайновим протестом проти виступу артиста", - поінформували в Арчимбольді.
Сергій Полунін народився в Херсоні у 1989 році, у віці 13 років переїхав до Лондона на навчання в Школі Королівського балету.
З 2012 року Полунін виступав у театрах Росії та відкрито підтримував Володимира Путіна.
У 2018 він вирішив отримати громадянство РФ, а з 2019 Сергій Полунін обіймає посаду директора Театру опери та балету в окупованому Севастополі.
- Нагадаємо, наприкінці серпня гурт "Жадан і Собаки" вирушили в благодійний тур Європою, власне, 2 вересня мав відбутися виступ у Мілані, однак його скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну".
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