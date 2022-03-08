Театрали у тилу. Артисти Франківського драмтеатру організували пункт допомоги у театрі та виступили в укритті

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Франківського драмтеатру.



У театрі збирають медикаменти, їжу, одяг, матраци та гроші. Допомогу вони вантажать і надсилають військовим або ж людям, які опинились у скруті.



У соціальних мережах публікують звіт про зроблену роботу.







У театрі відкрили кабінет емоційної допомоги. Психологічну підтримку надають двоє психологів. У театрі зазначили, що не працюють з психічно хворими людьми, а надають допомогу здоровим людям, які опинились у складному емоційному стані.



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Артисти називають театр "криївкою для людей мистецтва, щоб підтримувати наших захисників, зберегти культурний спадок і гартувати нашу незламність". Також встигають записувати та монтувати відео.Окрім волонтерства актори виконують свої професійні обов'язки. Мінкультури України у своєму Facebook опублікувало відео постановки "Енеїда". Перфоменс відбувається у бомбосховищі.