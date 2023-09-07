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Тефтелі - рецепт приготування страви знайомої з дитинства

7 вересня, 2023 четвер
16:42
рецепти Тефтелі

Як приготувати тефтелі в духовці або тушковані на сковорідці, з томатним чи сметанковим соусом, аби вони були соковиті та ніжні - найсмачніші рецепти

Тефтелі з підливою – це універсальна страва, яку полюбляють дорослі та діти, адже її можна приготувати з будь-якого виду м'яса та з різними соусами.

Дана страва представлена в багатьох кухнях світу і подається з гарнірами, салатами, або як самостійне частування. Розглянемо кілька популярних варіантів приготування: тефтелі в томатному та сметанному соусі.

Тефтелі в томатному соусі:

Інгредієнти:

Для фаршу:

  • фарш зі свинини/асорті – 500 г
  • одна середня морква
  • одна цибуля ріпчаста
  • рис – 60 г
  • два яйця курячих

Для соусу:

  • томатна паста – 2 ст. л.
  • вода – 500 мл
  • сметана – 2 ст. л.
  • олія (для обсмажування)
  • сіль та спеції до смаку

Як приготувати тефтелі з рисом в томатному соусі, покроковий рецепт:

  1. Заздалегідь приготуйте рис. Для приготування цієї крупи промийте її і потім залийте гарячою водою у співвідношенні 1:2. Посоліть до смаку і доведіть до кипіння. Проварюйте рис протягом 20-25 хвилин до готовності. Потім відкинути рис на друшляк, аби вийшла зайва рідина.
  2. Очистити та помити цибулю та моркву. Потім натерти моркву, а цибулю нарізати дрібними кубиками.
  3. Розігріти сковороду та налити олію. Смажити підготовлені овочі протягом 3-5 хвилин, час від часу помішуючи. Залишити засмажку, щоб охолола.
  4. З'єднати в мисці фарш, відварений рис, яйця, приготовлену засмажку, додати сіль та спеції. Ретельно перемішати до утворення однорідної консистенції. Мокрими руками формуємо тефтелі (розмір може відрізнятись в залежності від Ваших уподобань).
  5. Далі, знову розігріваємо сковороду та наливаємо олію. Обсмажувати тефтелі на середньому вогні близько 3 хвилини з кожного боку до золотистої корочки. Перекладіть тефтелі в каструлю, аби було зручно тушкувати.
  6. Зробіть соус. В мисці змішайте пасту та сметану, а потім додати до них 0,5 літра окропу. Посолити та поперчити. Добре розмішати та залити тефтелі.
  7. Поставити тефтелі з рисом у соусі на вогонь. Коли соус закипить, зробити мінімальний вогонь та прикрити кришкою. Тушкувати близько 40 хвилин.

Фото: з загально доступних джерел

Тефтелі в сметанному соусі (можна робити у духовці)

Інгредієнти:

  • для фаршу візьміть все необхідне з попереднього рецепта.
  • для соусу:
  • масло вершкове – 50 г
  • сметана  – 200 г
  • вода або бульйон  – 150 г
  • борошно – 2 ст. л.
  • сіль та спеції до смаку

Тефтелі з підливою зі сметани, покроковий рецепт:

  1. Готуємо фарш як у попередньому рецепті (Етапи 1-4).

  2. Обережно викладаємо фаршеві кульки в деко запікання, яке попередньо змастили вершковим маслом. Ставимо запікати у розігріту духовку до 180 градусів протягом 15-20 хвилин.

  3. Приготуйте соус. У розтоплене на сковорідці вершкове масло додайте борошно, ретельно перемішуйте до золотистого кольору. Далі поступово вливайте бульйон або кип'ячену воду та сметану, готуйте на середньому вогні. Додайте сіль та спеції. Як тільки соус закипить, знімаємо його з вогню та поливаємо ним фаршеві кульки. Готуємо в духовці ще близько 20 хвилин.

  4. Перед подачею можна прикрасити тефтелі базиліком, зеленою цибулею або свіжою петрушкою.

Фото: з загально доступних джерел

Смачного!

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