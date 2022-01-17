Технічна перевірка: у Харкові 19 січня лунатимуть сирени

Про це повідомляє KHARKIV Today.



"О 14:25 в середу 19 січня департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації проведе планову технічну перевірку засобів оповіщення населення Харківської області з включенням електросирен", - йдеться в повідомленні.



Видання уточнює, що переривчасте звучання електросирен означає: "Увага всім!".



"Почувши звучання електросирен, потрібно включити телебачення UA:Харків або радіомовлення (дротове або ефірне на частоті 106,1 МГц) для прослуховування переданих повідомлень. Надалі діяти відповідно до отриманої інформації", - уточнюється в повідомленні.



Під час технічної перевірки просять зберігати спокій і продовжувати свої справи.

Нагадаємо, у 29 грудня увімкнути сирени планували у Києві, однак цю дату так і не затвердили в КМДА.

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