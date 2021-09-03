Технічні роботи: ПриватБанк на п'ять годин зупинить роботу карток, додатку, мережі банкоматів і терміналів

Про це у Facebook повідомила пресслужба ПриватБанку.



Згідно з повідомленням, 4 вересня з 1:00 по 6:00 відбуватиметься оптимізація процесингу ПриватБанку.



"Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", - пояснили у пресслужбі.



Так, зазначається, що не працюватимуть транзкакції по картках, додаток Приват24 для фізичних осіб і бізнесу, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку.