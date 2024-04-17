Apple розглядає можливість будівництва виробничих потужностей в Іноднезії
Компанія Apple розглядає можливість створення своїх виробничих підприємств в Індонезії
Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук після зустрічі з президентом Джоко Відодо, повідомляє Reuters.
"Ми говорили про бажання президента бачити виробництво в країні, і це те, що ми будемо розглядати", - сказав Кук.
У той час Відодо висловив сподівання, що завдяки партнерству з місцевими компаніями технологічний гігант збільшить пристуність в Індонезії.
За словами міністра промисловості країни Агуса Гуміванга Картасасміта, Apple зможе виробляти продукцію для експорту, якщо вирішить створити підприємства в його державі.
"Ми обговоримо, як завод Apple в Індонезії може стати глобальним ланцюжком поставок", – додав він.
Reuters зазначає, що компанія не має власних виробничих потужностей в Індонезії, проте з 2018 року створює для розробників застосунків академії. Їхня загальна вартість разом із новою - четвертою академією, яку Тім Кук відкриє на Балі, становить $99 млн.
- 18 березня повідомлялось, що компанія Apple веде переговори з Google щодо вбудування у iPhone штучного інтелекту Geminі.
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