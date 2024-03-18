Apple домовляється з Google про використання у iPhone штучного інтелекту Gemini, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел інформаційного агентства, компанії ведуть "активні переговори", щоб дозволити Apple ліцензувати набір генеративних моделей штучного інтелекту від Google Gemini та додати його в деякі нові функції, що цьогоріч з’являться в оновленому програмному забезпеченні iPhone.

Водночас співрозмовники Bloomberg стверджують, що Apple нещодавно мала дискусії з OpenAI й розглядала можливість використання її моделі штучного інтелекту у своїх продуктах.

Зазначено, компанії поки що не визначилися з умовами угоди про використання ШІ чи брендингом. Також вони не ухвалили остаточного рішення, як така угода буде реалізована.

"Угода дасть Gemini ключову перевагу серед мільярдів потенційних користувачів. Але це також може бути ознакою того, що Apple не так далеко просувається у своїх зусиллях зі штучним інтелектом", - зазначає Bloomberg.

Зараз Apple готує нові можливості в рамках наступної версії операційної системи iPhone iOS 18 на основі своїх моделей ШІ. Однак оновлення фокусуватимуться на тих функціях, що працюють на пристроях, а не на тих, які надаються через хмарні сервіси.