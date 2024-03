Apple виплатить Канаді понад $11 млн за навмисне сповільнення роботи iPhone через оновлення

Про це повідомляє CBC News.

Згідно з рішенням Верховного суду провінції Британська Колумбія Apple має виплатити компенсацію для відповідних учасників колективного позову, який звинуватив компанію в навмисному наданні оновлень програмного забезпечення, які сповільнили роботу деяких старих моделей iPhone.

“Залежно від того, скільки людей приєднається до позову, заявники отримають від 17,5 до 150 доларів. Вони мусять вказати серійний номер телефону, що зазнав впливу”, - йдеться у матеріалі.

Угода поширюється на жителів усіх провінцій, крім Квебеку. Подібні позови були подані в Онтаріо, Саскачевані та Альберті.

Так, клієнти Apple, які придбали iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 або 7 Plus з iOS 10.2.1 або новішої версії та/або iOS 11.2 для iPhone 7 або 7 Plus до 21 грудня 2017 року можуть мати право на відшкодування.

У самій компанії Apple погодилися виплатити відшкодування, але заперечили протиправні вчинки.