ASUS Zenbook S 16 – революція у світі ноутбуків зі штучним інтелектом

Мистецтво інновацій на вашому столі

Уявіть, як ви відкриваєте кришку ноутбука, виконану з ексклюзивного матеріалу Ceraluminum™ у вишуканому білому відтінку Scandinavian White. Цей шедевр інженерного мистецтва вражає око й змінює ваше уявлення про те, яким має бути ідеальний ноутбук.

Неймовірно тонкий корпус завтовшки всього 1,1 см – це не просто дизайнерське рішення. Це ваш квиток у світ необмеженої мобільності та продуктивності. Замовте зараз і відчуйте, як легко можна досягати неможливого!

Потужність, що змінює правила гри

Відкрийте для себе нові горизонти з флагманським процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370. Цей сучасний чип – це ваш особистий суперкомп'ютер із вбудованим ШІ-модулем Ryzen AI. З продуктивністю до 50 TOPS ви зможете вирішувати завдання, які раніше здавалися неможливими.

32 ГБ швидкісної оперативної пам'яті та SSD на 2 ТБ – більше ніж просто характеристики. Це ваша свобода творити, працювати й розважатися без обмежень. А з батареєю на 78 Вт·год ви забудете про постійний пошук розетки.

Не чекайте на майбутнє – створюйте його прямо зараз з ASUS Zenbook S 16!

Інтуїтивність, доведена до досконалості

Уявіть, як одним натисканням клавіші Windows Copilot ви викликаєте свого особистого ШІ-асистента. Це не фантастика – це реальність, доступна вам просто зараз.

Збільшений на 40% тачпад – це не просто зручність. Це новий рівень контролю над вашим цифровим світом. Відчуйте, як легко ви можете керувати своїм робочим процесом, налаштовувати звук та яскравість одним рухом.

Повний набір портів, включаючи два USB 4 Type-C, гарантує, що ви завжди на зв'язку. А з Wi-Fi 7 ви завжди будете на крок попереду у світі бездротових технологій.

Занурення у світ неперевершених відчуттів

Приготуйтеся до візуального бенкету з OLED-дисплеєм ASUS Lumina. Роздільна здатність 3K, частота оновлення 120 Гц, сертифікація Pantone Validated – це ваш портал у світ неймовірно яскравих і реалістичних зображень.

А що ви скажете про кінотеатр у вашому ноутбуці? Шість динаміків, сертифікованих Harman Kardon, з технологією Dolby Atmos перетворять ваш Zenbook S 16 на центр розваг, де б ви не перебували.

Тиша – запорука продуктивності

Забудьте про шумні вентилятори. Інноваційна система охолодження з випарною камерою та вентиляторами IceBlade працює тихіше за шепіт – рівень шуму не перевищує 25 дБ. Це не просто тиша – це ваш спокій і концентрація. Автоматичне регулювання робочих параметрів гарантує максимальну потужність процесора з TDP 28 Вт, коли це необхідно. Приваблива ґратчаста панель над клавіатурою дала змогу збільшити повітряний потік і зменшити ризик потрапляння всередину пилу й бруду.

Ваша безпека – наш пріоритет

З новітніми ключами доступу Windows і модулем Microsoft Pluton ви можете бути впевнені: ваші дані в безпеці. Інфрачервона камера ASUS AiSense з функцією Adaptive Lock, що блокує ноутбук, коли ви не поруч, – це дійсно зручно.

Де придбати

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD 2 ТБ – це не просто ноутбук. Це ваш квиток у майбутнє технологій.

Не втрачайте шанс стати власником цього дива інженерної думки за неймовірною ціною 94 499 грн. Ця пропозиція діє обмежений час!

Замовте прямо зараз в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна або в магазинах українських партнерів ASUS. Кількість обмежена!

Не чекайте на майбутнє – створюйте його разом з ASUS Zenbook S 16!