Держспецзв'язку попередило про активність білоруських хакерів: що атакували
Урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057
Про це повідомили у Держспецзв'язку України.
Активність білоруського хакерського угруповання UAC-0057 зафіксували в період з 12 до 18 липня.
Як зазначили у Держспецзв'язку, зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами.
Виявлені документи свідчать, що хакерів цікавили фінансово-економічні показники, оподаткування, а також реформа органів місцевого самоврядування.
З огляду на це, в CERT-UA припустили, що об'єктами зацікавленості хакерів могли бути фахівці проєктних офісів, а також їхні "контрагенти" з-поміж співробітників відповідних органів місцевого самоврядування України.
Фахівців проєктних офісів і співробітників органів місцевого самоврядування закликали бути особливо уважними й у разі виявлення підозрілої активності негайно звертатися до CERT-UA.
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