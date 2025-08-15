Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО зі швидкісними перехоплювачами, - Федоров

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Захист неба від ворожих дронів — один із пріоритетів української оборонки. Учасник кластера оборонних інновацій MaXon створює комплекс ППО "повітря - повітря" з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів", – розповів він.

За його словами, ППО вже випробовують у Київській та Чернігівській областях.

"Завдяки системній підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. Компанія продовжує фандрейзинг у межах наступного раунду для прискорення R&D та масштабування рішення", – додав Федоров.