Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО зі швидкісними перехоплювачами, - Федоров
Учасник Brave1 створює новий комплекс ППО "повітря - повітря" зі швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Захист неба від ворожих дронів — один із пріоритетів української оборонки. Учасник кластера оборонних інновацій MaXon створює комплекс ППО "повітря - повітря" з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів", – розповів він.
За його словами, ППО вже випробовують у Київській та Чернігівській областях.
"Завдяки системній підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. Компанія продовжує фандрейзинг у межах наступного раунду для прискорення R&D та масштабування рішення", – додав Федоров.
- Розвідувальне управління Міноборони США (DIA) повідомило, що нові модифікації російських балістичних ракет, які здатні змінювати траєкторію польоту та використовувати засоби обману, ускладнюють роботу систем ППО Patriot в Україні.
