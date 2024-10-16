До 8 тижнів автономної роботи: компанія Amazon анонсувала перший Kindle із кольоровим екраном
Компанія Amazon анонсувала випуск оновленої лінійки пристроїв для читання включно з першим кольоровим Kindle у легкому тонкому дизайні
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Новий 7-дюймовий дисплей Colorsoft із високою контрастністю забезпечує приємне читання. З новим пристроєм читачі зможуть переглядати кольорові обкладинки у своїй бібліотеці або магазині Kindle, бачити книжкові фотографії та зображення в кольорі й додавати кольорові виділення, які можна буде легко знайти пізніше.
Amazon обіцяє, що одного заряджання через USB-C вистачає на 8 тижнів. Також можна буде використовувати док-станцію для бездротової зарядки (її продаватимуть окремо).
"Завдяки передньому освітленню з автоматичним регулюванням дисплей завжди легко читається без дзеркальних ефектів як уночі, так і на сонці", - розповіли у компанії.
Пристрій буде оснащено 32 ГБ пам’яті. Він водонепроникний, тож його можна буде брати з собою у ванну чи в басейн, зазначили в компанії.
Передзамовлення кольорового Kindle вже доступне на сайті Amazon.
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