До 8 тижнів автономної роботи: компанія Amazon анонсувала перший Kindle із кольоровим екраном

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Новий 7-дюймовий дисплей Colorsoft із високою контрастністю забезпечує приємне читання. З новим пристроєм читачі зможуть переглядати кольорові обкладинки у своїй бібліотеці або магазині Kindle, бачити книжкові фотографії та зображення в кольорі й додавати кольорові виділення, які можна буде легко знайти пізніше.

Amazon обіцяє, що одного заряджання через USB-C вистачає на 8 тижнів. Також можна буде використовувати док-станцію для бездротової зарядки (її продаватимуть окремо).

"Завдяки передньому освітленню з автоматичним регулюванням дисплей завжди легко читається без дзеркальних ефектів як уночі, так і на сонці", - розповіли у компанії.

Пристрій буде оснащено 32 ГБ пам’яті. Він водонепроникний, тож його можна буде брати з собою у ванну чи в басейн, зазначили в компанії.

Передзамовлення кольорового Kindle вже доступне на сайті Amazon.