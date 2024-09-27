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Дозволить іноземцям зареєструвати й вести бізнес: в Україні запрацювала функція uResidency

Дар'я Куркіна
27 вересня, 2024 п'ятниця
16:05
Технології технології відбудова України Михайло Федоров

В Україні запустили uResidency - програму електронного резидентства, що дозволить іноземцям відкрити ФОП, вести бізнес і сплачувати податки

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%", - написав він.

Як стати е-резидентом

Для цього слід заповнити заявку на порталі чи в застосунку uResidency, що забере 5-10 хвилин. Після цього її перевірять, а резидент отримає КЕП у консульстві, для чого не потрібен візит в Україну.

Потім резидент реєструє ФОП онлайн, а подальші взаємодії відбуватимуться автоматично.

"Повністю автоматизували звітність. Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину, жодної фізичної взаємодії з установами. Усе відбувається автоматично, без участі людини. Жодних витрат на бухгалтера або юриста, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою", - зазначив Федоров.

За його словами, перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках та задоволені результатом.

Наразі uResidency можуть скористатися громадяни Індії, Словенії, Пакистану й Таїланду. Держава планує залучити до програми близько тисячі е-резидентів на першому етапі, коли згодом uResidency охопить більше країн.

  • 26 вересня Федоров повідомив, що за два роки іноземці сформували через застосунок "Дія" понад 20 тис. посвідок на постійне та тимчасове проживання.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
бізнес
Дія
Економіка
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