Дозволить іноземцям зареєструвати й вести бізнес: в Україні запрацювала функція uResidency

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%", - написав він.

Як стати е-резидентом

Для цього слід заповнити заявку на порталі чи в застосунку uResidency, що забере 5-10 хвилин. Після цього її перевірять, а резидент отримає КЕП у консульстві, для чого не потрібен візит в Україну.

Потім резидент реєструє ФОП онлайн, а подальші взаємодії відбуватимуться автоматично.

"Повністю автоматизували звітність. Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину, жодної фізичної взаємодії з установами. Усе відбувається автоматично, без участі людини. Жодних витрат на бухгалтера або юриста, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою", - зазначив Федоров.

За його словами, перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках та задоволені результатом.

Наразі uResidency можуть скористатися громадяни Індії, Словенії, Пакистану й Таїланду. Держава планує залучити до програми близько тисячі е-резидентів на першому етапі, коли згодом uResidency охопить більше країн.