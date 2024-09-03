Єдина платформа житлово-комунальних послуг: уряд запускає експериментальний проєкт

Про це йдеться на Урядовому порталі.

За словами Шмигаля, відповідна система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів та дозволить краще контролювати якість послуг.

Прем'єр зазначив, що користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть онлайн укласти чи розірвати договір.

"Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними. Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту", - додав Шмигаль.