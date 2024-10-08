єВідновлення: заяву про знищене житло тепер можна подати через портал "Дія"

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Оновлення в програмі єВідновлення дасть змогу отримати компенсацію тим, хто не міг скористатися послугою в застосунку "Дія". Зокрема, доступ до послуги отримають громадяни без РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків), законні та уповноважені представники власників знищеного житла.

У відомстві розповіли, як самостійно подати заяву через портал "Дія".

Натисніть Подати заяву в послузі Компенсація за пошкоджене або знищене майно . Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті на порталі diia.gov.ua.

в послузі . Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті на порталі diia.gov.ua. Виберіть об'єкт, за який хочете отримати компенсацію.

Оберіть тип компенсації Житловий сертифікат чи Грошова виплата. Другий тип доступний для власників знищених приватних будинків, які хочуть відбудуватися на власній земельній ділянці.

чи Другий тип доступний для власників знищених приватних будинків, які хочуть відбудуватися на власній земельній ділянці. Дайте відповіді на анкетні запитання.

Перевірте та підпишіть заяву. Якщо майно було знищене, приєднання до заяви співвласників не є обов'язковим. Кожен співвласник може отримати компенсацію в межах подання окремих заяв.

Законні та уповноважені представники власників знищеного житла можуть подати заяви тільки через ЦНАП, уточнили в міністерстві.

Там додали, що з моменту запуску послуги в серпні 2023 року громадяни отримали 10,7 тис. житлових сертифікатів, 4,7 тис. із них люди вже реалізували та отримали нові домівки.

Заяву про отримання житлового сертифіката єВідновлення можуть подати громадяни, чиє знищене житло розміщене на деокупованій території. Якщо ж майно знищене в зоні активних бойових дій, сертифікат можна буде отримати лише в разі сприятливої безпекової ситуації, яка дасть змогу комісії провести обстеження такого житла.