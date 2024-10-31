Єврокомісія почала розслідування щодо китайського застосунку продажів Temu

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Розслідування буде зосереджене на тому, чи модель роботи платформи Temu відповідає вимогам Акта про цифрові послуги в аспектах, що стосуються продажу забороненої продукції, дизайну сервісу, що може викликати залежність, її системи рекомендації товарів та доступності даних для дослідників.

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В Єврокомісії зазначили, що рішення про відкриття розслідування є результатом попереднього аналізу звіту з оцінки ризиків, наданого Temu наприкінці вересня 2024 року, відповідей на офіційні запити Єврокомісії, а також інформації, наданої третіми сторонами.

Якщо підозри Єврокомісії підтвердяться, мова йтиме про недотримання Temu п'яти статей Акту про цифрові послуги.