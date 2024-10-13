Індонезія звернулась до Google й Apple із запитом заблокувати застосунок Temu

Про це пише Reuters.

"Цей крок спрямований на превентивний захист малого та середнього бізнесу країни від дешевих продуктів, які пропонує Temu", - заявив міністр зв’язку Індонезії Буді Арі Сетіаді.

Він також назвав "нездоровою конкуренцією" бізнес-модель, яка зʼєднує покупців одразу із китайськими заводами, аби люди платили менше коштів за необхідну продукцію.

За словами міністра, Індонезія ще не виявляла транзакції своїх резидентів на китайській платформі, однак швидкий розвиток Temu, який пропонує товари з великими знижками, викликав увагу.

"Ми тут не для того, щоб захищати електронну комерцію, але ми захищаємо малі та середні підприємства. Є мільйони (підприємств, - ред.), які ми повинні захистити", - наголосив Буді.

У матеріалі йдеться: за прогнозами, галузь електронної комерції в Індонезії збільшиться до $160 млрд до 2030 року. Станом на 2023 рік такий показник становив $62 млрд.

Платформа Temu китайської компанії електронної торгівлі PDD Holdings працює у більш ніж 50 країнах світу, зокрема в США, Франції, Німеччині, Південній Африці й Україні.

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