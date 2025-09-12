Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Генеральному штабі ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, нині Україна має достатньо засобів для протидії використанню мобільного зв’язку ворогом, однак ситуація може змінитися.

"Сенс в таких заходах є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи іменно БПЛА в режимі FPV", - зазначило джерело.

В Генштабі уточнили, що ефективність таких дій залежить від типу дронів, які застосовує Росія. Якщо БПЛА не має камери, то йому не потрібна висока швидкість передачі даних. Натомість апарати з камерами залежать від якісного інтернет-з’єднання, тож обмеження можуть ускладнити їхню роботу.

Водночас джерело Укрінформу в Генеральному штабі ЗСУ, яке видання назвало як старший офіцер, повідомило, що наразі не планується створення засобів, які масштабно впливають на роботу мобільного інтернету.

"Набагато простіше робити це обмежено за рахунок наших операторів. Це питання не стосується РЕБ, і ми безпосередньої участі у цьому не беремо. Засобів РЕБ, які подавляють мобільний зв’язок, у нас немає, і не плануємо (цього робити - ред.), бо це технічно дуже складно. У мобільних операторів велика кількість діапазонів, і сам мобільний зв’язок влаштований так, що подавити його дуже складно. Так, ми маємо засоби, щоб заблокувати зв’язок у межах приміщення чи на 50-100 метрів, але подавити зв’язок на 1-2 кілометри дуже складно. Це більше питання до операторів зв’язку", - заявив старший офіцер.

Він додав, що в останні місяці у збитих ворожих дронах все частіше знаходять SIM-картки різних мобільних операторів, зокрема й українських. Це може свідчити про використання мереж для наведення БПЛА на цілі.

"Ми не знаємо, щоб буде завтра, можливо, вони (росіяни – ред.) масово будуть застосовувати БПЛА з використанням карток українських операторів", - зауважив військовий, аргументуючи користь відключень інтернету.