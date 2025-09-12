Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ

Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
21:48
Технології мобільний зв'язок

У Генеральному штабі ЗСУ розглядають можливість тимчасового вимкнення або значного сповільнення мобільного інтернету під час повітряних тривог для посилення протидії ворожим дронам

Зміст

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Генеральному штабі ЗСУ.

За словами співрозмовника видання, нині Україна має достатньо засобів для протидії використанню мобільного зв’язку ворогом, однак ситуація може змінитися.

"Сенс в таких заходах є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи іменно БПЛА в режимі FPV", - зазначило джерело.

В Генштабі уточнили, що ефективність таких дій залежить від типу дронів, які застосовує Росія. Якщо БПЛА не має камери, то йому не потрібна висока швидкість передачі даних. Натомість апарати з камерами залежать від якісного інтернет-з’єднання, тож обмеження можуть ускладнити їхню роботу.

Водночас джерело Укрінформу в Генеральному штабі ЗСУ, яке видання назвало як старший офіцер, повідомило, що наразі не планується створення засобів, які масштабно впливають на роботу мобільного інтернету.

"Набагато простіше робити це обмежено за рахунок наших операторів. Це питання не стосується РЕБ, і ми безпосередньої участі у цьому не беремо. Засобів РЕБ, які подавляють мобільний зв’язок, у нас немає, і не плануємо (цього робити - ред.), бо це технічно дуже складно. У мобільних операторів велика кількість діапазонів, і сам мобільний зв’язок влаштований так, що подавити його дуже складно. Так, ми маємо засоби, щоб заблокувати зв’язок у межах приміщення чи на 50-100 метрів, але подавити зв’язок на 1-2 кілометри дуже складно. Це більше питання до операторів зв’язку", - заявив старший офіцер.

Він додав, що в останні місяці у збитих ворожих дронах все частіше знаходять SIM-картки різних мобільних операторів, зокрема й українських. Це може свідчити про використання мереж для наведення БПЛА на цілі.

"Ми не знаємо, щоб буде завтра, можливо, вони (росіяни – ред.) масово будуть застосовувати БПЛА з використанням карток українських операторів", - зауважив військовий, аргументуючи користь відключень інтернету.

  • На початку серпня російські окупаційні сили почали масово вимикати мобільний зв’язок та інтернет на території тимчасово окупованого Криму.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
22:46
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 168 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
20:30
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
20:17
Ексклюзив
Вакцина від коронавірусу
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:17
Ексклюзив
Сергій Згурець
Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
17:01
Ексклюзив
Данія
"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
16:58
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з очільником МЗС Польщі Сікорським: обговорили атаку дронів і тиск на РФ
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
Більше новин
