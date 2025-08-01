Росіяни масово блокують мобільний зв’язок та інтернет у Криму, - ЦПД
Російські окупаційні сили почали масово вимикати мобільний зв’язок та інтернет на території тимчасово окупованого Криму
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За офіційними заявами росіян, такі дії нібито здійснюються "задля безпеки". Утім, у ЦПД пояснюють: насправді Кремль розгортає цифрову блокаду, аби ізолювати населення і створити "інформаційні гетто", де буде легше поширювати фейки про "успішність" окупації, "референдуми" та "навєчно".
"Це не просто технічна проблема — це зброя окупанта, яка має на меті повну ізоляцію українців", - підкреслили у ЦПД.
Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили атаку на сервери з документацією так званої влади тимчасово окупованого Криму.
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