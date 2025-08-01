Росіяни масово блокують мобільний зв’язок та інтернет у Криму, - ЦПД

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За офіційними заявами росіян, такі дії нібито здійснюються "задля безпеки". Утім, у ЦПД пояснюють: насправді Кремль розгортає цифрову блокаду, аби ізолювати населення і створити "інформаційні гетто", де буде легше поширювати фейки про "успішність" окупації, "референдуми" та "навєчно".

"Це не просто технічна проблема — це зброя окупанта, яка має на меті повну ізоляцію українців", - підкреслили у ЦПД.