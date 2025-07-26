Кіберфахівці ГУР атакували сервери окупаційної влади Криму і знищили усі дані, - ЗМІ

Про це повідомили Бабель, NV і Liga.net з посиланням на джерела в ГУР.

Вказано, що спецоперація з отримання повного доступу до серверів з усіма документами окупаційної влади Криму тривала кілька днів.

За даними співрозмовника видань, DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру півострова. Поки окупанти з’ясовували причину збою, кіберфахівці проникли в електронні кабінети й отримали доступ до таких цифрових ресурсів:

система електронного документообігу "ДІАЛОГ";

системи електронного документообігу "СЭД", "Дело";

системи бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", Directum та "АТЛАС".

Загалом за два дні вдалося викачати 100 терабайтів даних, серед яких є матеріали з грифом "таємно" про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання військ РФ на півострові. Хакери скопіювали необхідну інформацію, а далі знищили всі дані на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств і відомств окупаційної влади Криму.

"Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо "подяку" за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров’я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському", - додало джерело у ГУР.