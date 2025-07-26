Кіберфахівці ГУР атакували сервери окупаційної влади Криму і знищили усі дані, - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили атаку на сервери з документацією так званої влади тимчасово окупованого Криму
Про це повідомили Бабель, NV і Liga.net з посиланням на джерела в ГУР.
Вказано, що спецоперація з отримання повного доступу до серверів з усіма документами окупаційної влади Криму тривала кілька днів.
За даними співрозмовника видань, DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру півострова. Поки окупанти з’ясовували причину збою, кіберфахівці проникли в електронні кабінети й отримали доступ до таких цифрових ресурсів:
- система електронного документообігу "ДІАЛОГ";
- системи електронного документообігу "СЭД", "Дело";
- системи бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", Directum та "АТЛАС".
Загалом за два дні вдалося викачати 100 терабайтів даних, серед яких є матеріали з грифом "таємно" про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання військ РФ на півострові. Хакери скопіювали необхідну інформацію, а далі знищили всі дані на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств і відомств окупаційної влади Криму.
"Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо "подяку" за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров’я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському", - додало джерело у ГУР.
- Кіберкорпус Головного управління розвідки 17 липня уразив мережеву інфраструктуру ПАТ "Газпром", який безпосередньо долучений до забезпечення збройної агресії Росії проти України.
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