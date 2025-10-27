Глава мінфіну США Бессент заявив, що Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном

Про це інформує CBS News.

"Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені, і в четвер в (Південній - ред.)Кореї два лідери завершать цю угоду", — заявив глава американського мінфіну.

Йдеться про угоду, що дозволить TikTok продовжити роботу у США в межах нової корпоративної структури, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам, зокрема консорціуму на чолі з Oracle, а частка китайської ByteDance не перевищить 20%.

За словами Бессента, його завданням було переконати Пекін погодитися на умови Вашингтона.

"Моє завдання полягало в тому, щоб переконати китайську сторону погодитися на затвердження угоди, і я вважаю, що ми успішно виконали це завдання за останні два дні", — додав міністр.