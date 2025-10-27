Глава мінфіну США Бессент заявив, що Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном

Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
06:32
Технології TikTok

У неділю, 26 жовтня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американський президент Дональд Трамп планує підписати остаточну угоду щодо TikTok під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї 30 жовтня

Зміст

Про це інформує CBS News.

"Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені, і в четвер в (Південній - ред.)Кореї два лідери завершать цю угоду", — заявив глава американського мінфіну.

Йдеться про угоду, що дозволить TikTok продовжити роботу у США в межах нової корпоративної структури, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам, зокрема консорціуму на чолі з Oracle, а частка китайської ByteDance не перевищить 20%.

За словами Бессента, його завданням було переконати Пекін погодитися на умови Вашингтона.

"Моє завдання полягало в тому, щоб переконати китайську сторону погодитися на затвердження угоди, і я вважаю, що ми успішно виконали це завдання за останні два дні", — додав міністр.

  • 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволила китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.
Теги:
Новини
Світ
Культура
Китай
Південна Корея
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 жовтня
08:04
OPINION
Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто
07:52
USS Abraham Lincoln
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
06:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила два танки, 34 артсистеми й 800 військових
05:42
Оновлено
РФ атакувала Україну ударними дронами в ніч на 27 жовтня: на Запоріжжі знеструмлення
00:30
крилата ракета "Фламінго"
Держзамовлення на українські далекобійні ракети "Фламінго" виконають до кінця року, - Зеленський
2025, неділя
26 жовтня
23:52
У російському Єкатербурзі зник з продажу 95-ий бензин
У російському Єкатеринбурзі зник з продажу 95-ий бензин
23:30
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк
23:30
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби 26 жовтня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше - Покровському напрямку
23:12
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
ЗСУ пошкодили греблю Білгородського водосховища, вода затоплює ворожі бліндажі на кордоні з Харківщиною
23:00
Ексклюзив
Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда
"Я зробив Геґріду неіснуючу гуцульську, лемківську, бойківську, покутську говірку": Морозов про діалекти у перекладі серії про Гаррі Поттера
22:36
лампочка
Укренерго: 27 жовтня побутовим споживачам світло не вимикатимуть
22:19
Покровськ
Росіяни зосередили основну ударну групу біля Покровська, у місті є ДРГ, з логістикою важко, - Зеленський
22:05
Марк Карні
Канада заявила про готовність до торговельних перемовин зі США, незважаючи на нові мита Трампа
21:41
Ексклюзив
Арсеній Яценюк на КБФ
Путін точно буде проводити ескалацію і відповіддю має бути подвійна ескалація, - Яценюк
21:35
Ексклюзив
українці
Люди розуміють, що бути українцем - це питання вибору, - історикиня Шор
21:18
Оновлено
Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова
Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: 13 поранених, є загиблий чоловік
21:15
Ексклюзив
Віталій Портников
США далі посилюватиме тиск проти РФ, - Портников
21:15
Чіпси: фото з Pinterest
У Балтиморі поліція затримала підлітка з пачкою чипсів через помилку ШІ, який ідентифікував її як зброю
21:13
Ексклюзив
Гаррі Поттер
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
19:57
Дмитро Пєсков
Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
Російський опозиційний експерт Морозов: є переконання, що нема переговорів навколо нової рамки завершення війни
18:54
Попасна
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
18:25
Ексклюзив
українці
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
18:08
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
18:01
OPINION
Трамп і Антифа. Шлях тонкою кригою
17:30
Киянка Анастасія Маслій
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її матір
17:30
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: РФ спробує відкрити другий або навіть третій фронт в Європі
16:45
Огляд
Коли амбіції більші за традиції: як Трамп перетворює Білий дім на бальну залу свого імені
16:36
"Примари" ГУР
"Примари" ГУР знищили у Криму три ворожі РЛС та десантний катер
16:20
Інтерв’ю
"Попри прізвище, я мусив бути українцем", - музикант і перекладач Морозов
16:17
Ексклюзив
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У США багато ознак тоталітаризму, вони не з'явились за один день, - історикиня Шор
16:08
Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ
16:05
OPINION
Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?
15:59
Ексклюзив
Нацбанк України
Зараз резерви НБУ на рекордному рівні, - Фурса
15:49
Російський дипломат Кирило Дмитрієв в етері у пропагандиста Соловйова
"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами від Путіна
Більше новин
