Глава мінфіну США Бессент заявив, що Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном
У неділю, 26 жовтня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американський президент Дональд Трамп планує підписати остаточну угоду щодо TikTok під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї 30 жовтня
Про це інформує CBS News.
"Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені, і в четвер в (Південній - ред.)Кореї два лідери завершать цю угоду", — заявив глава американського мінфіну.
Йдеться про угоду, що дозволить TikTok продовжити роботу у США в межах нової корпоративної структури, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам, зокрема консорціуму на чолі з Oracle, а частка китайської ByteDance не перевищить 20%.
За словами Бессента, його завданням було переконати Пекін погодитися на умови Вашингтона.
"Моє завдання полягало в тому, щоб переконати китайську сторону погодитися на затвердження угоди, і я вважаю, що ми успішно виконали це завдання за останні два дні", — додав міністр.
- 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволила китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.
