Адміністрація Трампа досягла домовленості з Китаєм щодо збереження роботи TikTok у США

Про це інформує CNN.

Цього тижня китайські та американські дипломати зустрілися в Іспанії, де обговорювали питання торгівлі та інші важливі теми. Міністр фінансів США Скотт Бессент, який очолював останній раунд торгових переговорів з Китаєм від імені Сполучених Штатів, зазначив, що питання TikTok було одним з пріоритетних.

Він повідомив, що сторони узгодили рамкову угоду, остаточні деталі якої мають бути вирішені під час переговорів Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці тижня.

"Президент Трамп відіграв у цьому важливу роль, ми розмовляли з ним вчора ввечері, отримали від нього конкретні вказівки, якими поділилися з нашими китайськими колегами", – заявив Бессент. - Без його лідерства і впливу, який він надає, ми не змогли б укласти цю угоду сьогодні".

Хоча адміністрація Трампа не назвала потенційного американського покупця, очікується, що групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагав від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни. Тодішній президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

У травні того ж року стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали до суду на США. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка могла набути чинності за день до його інавгурації.

14 січня 2025 року стало відомо, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі.

Пізніше Верховний суд США відмовився задовольнити апеляцію TikTok щодо питань свободи слова. Це рішення відкрило шлях до виконання закону про заборону платформи у країні.

18 січня TikTok на якийсь час припинив роботу у США, втім відновив її після вступу Трампа на посаду президента – новий глава США підписав указ про відтермінування заборони TikTok на 75 днів.

Наприкінці березня Трамп висловив упевненість у тому, що угоду про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладено до суботи, 5 квітня.

Проте 4 квітня Трамп продовжив роботу застосунку TikTok у державі на 75 днів та висловив сподівання на роботу з Китаєм, який "не дуже задоволений тарифами".

17 червня в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп продовжив на 90 днів термін для продажу американських активів TikTok.

Наприкінці червня Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для платформи TikTok. За його словами, йдеться про групу "дуже заможних людей".