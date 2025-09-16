Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології Адміністрація Трампа досягла домовленості з Китаєм щодо збереження роботи TikTok у США

Адміністрація Трампа досягла домовленості з Китаєм щодо збереження роботи TikTok у США

Марія Науменко
16 вересня, 2025 вiвторок
08:52
Технології TikTok

Адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволить китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах

Зміст

Про це інформує CNN.

Цього тижня китайські та американські дипломати зустрілися в Іспанії, де обговорювали питання торгівлі та інші важливі теми. Міністр фінансів США Скотт Бессент, який очолював останній раунд торгових переговорів з Китаєм від імені Сполучених Штатів, зазначив, що питання TikTok було одним з пріоритетних.

Він повідомив, що сторони узгодили рамкову угоду, остаточні деталі якої мають бути вирішені під час переговорів Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці тижня. 

"Президент Трамп відіграв у цьому важливу роль, ми розмовляли з ним вчора ввечері, отримали від нього конкретні вказівки, якими поділилися з нашими китайськими колегами", – заявив Бессент. - Без його лідерства і впливу, який він надає, ми не змогли б укласти цю угоду сьогодні".

Хоча адміністрація Трампа не назвала потенційного американського покупця, очікується, що групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагав від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни. Тодішній президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни. 

У травні того ж року стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали до суду на США. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка могла набути чинності за день до його інавгурації.

14 січня 2025 року стало відомо, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі.

Пізніше Верховний суд США відмовився задовольнити апеляцію TikTok щодо питань свободи слова. Це рішення відкрило шлях до виконання закону про заборону платформи у країні.

18 січня TikTok на якийсь час припинив роботу у США, втім  відновив її після вступу Трампа на посаду президента – новий глава США підписав указ про відтермінування заборони TikTok на 75 днів.

Наприкінці березня Трамп висловив упевненість у тому, що угоду про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладено до суботи, 5 квітня.

Проте 4 квітня Трамп продовжив роботу застосунку TikTok у державі на 75 днів та висловив сподівання на роботу з Китаєм, який "не дуже задоволений тарифами".

17 червня в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп продовжив на 90 днів термін для продажу американських активів TikTok.

Наприкінці червня Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для платформи TikTok. За його словами, йдеться про групу "дуже заможних людей".

Теги:
Новини
Світ
Китай
США
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
16 вересня
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
11:29
Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування
11:29
вибух, ракетна атака
ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ
11:28
Скотт Бессент
Війна в Україні закінчиться за 2-3 місяці, якщо ЄС посилить санкції проти покупців нафти РФ, - Бессент
11:21
Ексклюзив
Ватикан не має інструментів змусити Москву сісти за стіл переговорів, – релігієзнавець Назаренко
11:17
Анонс
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:08
Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ
10:43
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:40
Аналітика
НАТО
Що зможе "Східний вартовий" і чи наважиться НАТО бути собою?
10:30
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через спадання спеки: ситуація в енергосистемі 16 вересня
10:11
СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини
10:10
санкції проти Росії
ЄС відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії: Politico назвало причину
09:59
Ексклюзив
холера
У школах Донецька вже зафіксовано випадки холери, - Андрющенко
09:57
Оновлено
Нічна атака РФ: у Запоріжжі - є загиблий, на Київщині - повторне влучання, частина Сум - без електрики
09:46
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 89 зі 113 російських безпілотників
09:42
Марко Рубіо
Трамп очікує від Європи тих же санкцій проти Росії, які вони вимагають від США, - Рубіо
09:29
санкції
Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують
09:19
на фото Володимир Зеленський
Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
08:35
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини
08:18
Оновлено
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 208 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:11
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios
07:28
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 5 бронемашин, 26 артсистем та 910 військових
07:21
Ілон Маск
Ілон Маск придбав акції Tesla на $1 млрд
06:27
Люксембург
Люксембург визнає Палестину як державу під час Генасамблеї ООН
06:04
OPINION
Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа
06:03
OPINION
Академік, який був недооцінений при житті
2025, понедiлок
15 вересня
23:35
Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ
23:32
Ексклюзив
Роман Безсмертний
США вступили в діалог з Лукашенком через ядерну зброю, - Безсмертний
23:28
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський: Польща та Захід мають розглянути ідею безпольотної зони над Україною
22:47
вибори росія
"Їхні результати - нікчемні": МЗС прокоментувало псевдовибори РФ в окупованому Криму та Севастополі
22:15
Олександр Усик
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
21:55
Дональд Туск
У Варшаві над урядовими будівлями знешкодили дрон, затримано двох громадян Білорусі, - Туск
21:50
В Укрзалізниці заявили, що росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції
21:36
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 19 людей поранено
21:25
Самуель Умтіті
Чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри у 31 рік
20:54
Врожай соняшника викликає занепокоєння: ціни зростають як в Україні, так і на зовнішніх ринках
20:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ми виграли попередні раунди, але потрібно виграти війну, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко
20:40
наручники
У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки
Більше новин
