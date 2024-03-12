Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Google обмежує свого чат-бота у відповідях на запитання щодо виборів у різних країнах світу в 2024 році

Google обмежує свого чат-бота у відповідях на запитання щодо виборів у різних країнах світу в 2024 році

12 березня, 2024 вiвторок
21:26
Технології Gemini

Компанія Google обмежує свого чат-бота Gemini у відповідях на питання, що стосуються виборів, які проходитимуть у різних країнах світу цього року

Про це пише Reuters.

Коли Gemini запитують про вибори, зокрема в США, чат-бот надає таку відповідь: "Я все ще вчуся відповідати на це питання. Спробуйте скористатися пошуком Google".

Зазначено, що компанія оголосила про такі нововведення у грудні минулого року.

У Google підкреслили, що обмеження ШІ відбуваються для гарантії безпеки. Зокрема, інформаційне агентство нагадало: нещодавно компанія призупинила свій інструмент у Gemini, який створює зображення людей. Це сталося у зв’язку з неточностями, які ШІ згенерував у деяких історичних зображеннях. 

  • 14 лютого стало відомо, що компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, планують підписати угоду, щоб виявляти та маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у країнах світу.
Теги:
Світ
вибори
вибори президента
штучний інтелект
Читайте також:
Роман Безсмертний
9 березня, 2024 субота
Вже складається зрозумілою ситуація щодо маневрів у наступні місяці, які будуть здійснюватися Москвою, - Безсмертний
корабель війна з росією Миколаївщина
12 березня, 2024 вiвторок
ВМС України повідомили про знищений пункт управління армії РФ на судні "Механік Погодін"
військовий квиток, мобілізація
11 березня, 2024 понедiлок
У ЗСУ пояснили, чому повістки до ТЦК часом отримують люди з інвалідністю
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 38.77
  • EUR
    Купівля 41.7
    Продаж 42.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 березня
21:59
конгрес США
У палаті представників США збирають підписи, щоб винести на голосування питання про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона
21:57
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
Путін розуміє, якою буде відповідь, якщо він наважиться на ядерний удар, - британський полковник Грант
21:39
На фото: Мaruv
Співачка Maruv за 2 роки повномасштабної війни заробила на "Яндекс Music" понад 800 тис. рублів, - осінтери Molfar
21:37
Оновлено
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Російська ракета влучила у 9-поверхівку у Кривому Розі. Є загиблі та поранені
21:00
Оновлено
Оскар
Перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскара", Нацрада з телерадіомовлення звернулась до Disney
20:49
Білий дім
США оголосили про перший у 2024 році пакет військової допомоги для України на $300 млн
20:42
Аналітика
Сергій Згурець
Сьогодні до Росії завітала потужна війна: рейди російських добровольців, атака дронів у 10 регіонах РФ. Колонка Сергія Згурця
20:30
На фото: Ольга Сумська з донькою Тонею Паперною
Ольга Сумська відповіла, чи платила пів мільйона рублів за паспорт РФ доньки, яка знімається в російських серіалах 
20:15
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони відбили 22 атаки на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському ворог 19 разів намагався прорвати захист ЗСУ
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Популістський Інтернаціонал
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 748-го дня війни: в Україні знешкодили потужну мережу агентів ФСБ, у Росії дрони влучили у два НПЗ – завод Лукойлу втратив половину потужності
19:56
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо"
"Динамо" обіграло "Зорю", а "Шахтар" переміг "Минай". Результати та розклад матчів 21-го туру УПЛ
19:54
В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ
Евакуюють поранених, знищують техніку, мінують: в Україні почали масове виробництво роботизованих наземних платформ
19:54
Росія продовжує продукувати фейки
"Дітей-диверсантів готують у школах Сумщини": росіяни вигадали новий фейк
19:35
Україна ЄС
Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України в ЄС
19:23
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Із сектора Гази евакуювали 47 українців
19:21
бронеавтомобіль «Новатор»
"Українська бронетехніка" успішно випробувала бронеавтомобіль "Новатор" із бойовим модулем
19:16
Снаряди 155-мм
У Чехії заявили, що знайшли можливість закупити ще 200 тис. снарядів для України
19:16
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" уточнив, що бої за селище Тьоткіне в Курській області РФ тривають
18:59
Зимова Дефлімпіада: представниця України
Україна виграла медальний залік зимової Дефлімпіади. Це сталось вперше в історії
18:52
Оновлено
Євросоюз
Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС із Боснією та Герцеговиною
18:42
Литва прапор
У Литві вперше затримали авто з російськими номерами: Audi Q7 можуть передати Україні
18:24
Саво Мілошевич, тренери
"Ситуація в країні - це їхні проблеми": тренер збірної Боснії і Герцеговини зробив провокативну заяву перед матчем з Україною
18:13
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Румунський президент Йоганніс оголосив про свою участь у виборах генсека НАТО
18:06
OPINION
Лєна Чиченіна
Оскар для України: кому заважав епізод з нагородженням "Маріуполя"?
18:04
Дмитро Губанов
На війні загинув веслувальник Дмитро Губанов
18:04
На фото: Павільйон Ватикану на Венеційській бієнале у 2013 році
Ватикан представив проєкт для Венеційської бієнале, який розмістить всередині жіночої в’язниці
17:58
Вибори у Росії
За оцінками Кремля, 70% жителів ТОТ півдня України ухиляються від участі у "виборах", - Спротив
17:53
Ексклюзив
Практичні кроки зроблені, Taurus будуть в Україні, - дипломат Осипенко
17:47
сніг, негода в Україні
У Києві 12-13 березня оголосили жовтий рівень небезпечності. Деталі
17:39
росія прапор занепад
Єврорада продовжила на пів року персональні санкції через війну РФ проти України
17:39
Військові на CAESAR
САУ Caesar, міномети та 155-мм снаряди: Данія повідомила про новий пакет допомоги Україні
17:38
ЗСУ, військові
В Україні створили Центр реінтеграції ветеранів: що відомо
17:33
Ексклюзив
мобілізація
У законі про мобілізацію все одно буде певне обмеження прав та свобод українців, - нардеп Цимбалюк
17:28
премія "Оскар"
Уперше після пандемії COVID-19: за трансляцією "Оскара" стежила рекордна кількість глядачів
17:21
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
Футболістів СК "Дніпро-1" забронювали від мобілізації
17:20
новини Львова
Російський агент, який шпигував за будівлями СБУ та ЗСУ, отримав 15 років тюрми
17:06
Raiffeisen Bank
Вашингтон погрожує виключити Raiffeisen Bank із фінансової системи США, якщо той не розірве усі зв'язки з РФ
17:04
Мобілізація, повістки
Покарання для ухилянтів: нардеп Здебський стверджує, що Рада й надалі шукатиме методів впливу
17:02
екологія акції протесту
Поліція Швеції розігнала мітинг екоактивістів на чолі з Гретою Тунберг під парламентом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV