Google обмежує свого чат-бота у відповідях на запитання щодо виборів у різних країнах світу в 2024 році

Про це пише Reuters.

Коли Gemini запитують про вибори, зокрема в США, чат-бот надає таку відповідь: "Я все ще вчуся відповідати на це питання. Спробуйте скористатися пошуком Google".

Зазначено, що компанія оголосила про такі нововведення у грудні минулого року.

У Google підкреслили, що обмеження ШІ відбуваються для гарантії безпеки. Зокрема, інформаційне агентство нагадало: нещодавно компанія призупинила свій інструмент у Gemini, який створює зображення людей. Це сталося у зв’язку з неточностями, які ШІ згенерував у деяких історичних зображеннях.