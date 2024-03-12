Google обмежує свого чат-бота у відповідях на запитання щодо виборів у різних країнах світу в 2024 році
Компанія Google обмежує свого чат-бота Gemini у відповідях на питання, що стосуються виборів, які проходитимуть у різних країнах світу цього року
Про це пише Reuters.
Коли Gemini запитують про вибори, зокрема в США, чат-бот надає таку відповідь: "Я все ще вчуся відповідати на це питання. Спробуйте скористатися пошуком Google".
Зазначено, що компанія оголосила про такі нововведення у грудні минулого року.
У Google підкреслили, що обмеження ШІ відбуваються для гарантії безпеки. Зокрема, інформаційне агентство нагадало: нещодавно компанія призупинила свій інструмент у Gemini, який створює зображення людей. Це сталося у зв’язку з неточностями, які ШІ згенерував у деяких історичних зображеннях.
- 14 лютого стало відомо, що компанії в галузі штучного інтелекту, зокрема Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, планують підписати угоду, щоб виявляти та маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у країнах світу.
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