Google запустила інструмент із ШІ, який шукатиме вигідні авіаквитки

Про це повідомила пресслужба Google.

Замість того щоб вручну змінювати дати, напрямки чи фільтри, користувач може просто описати бажану подорож звичайними словами, а штучний інтелект підбере найкращі пропозиції. Наприклад: "тижнева подорож цієї зими до міста з чудовою кухнею, лише прямі рейси" або "10-денна поїздка на гірськолижний курорт зі свіжим снігом".

Сервіс аналізує запит, шукає варіанти у базі Google Flights у реальному часі та показує вигідні рейси від сотень авіакомпаній і сайтів бронювання, включно з напрямками, які ви могли не розглядати.

Поки що Flight Deals працює у бета-версії в США, Канаді та Індії, але класичний Google Flights теж залишається та отримає нові функції, зокрема можливість виключати тарифи basic economy для рейсів у США та Канаді.

Раніше стало відомо, що в США YouTube запускає ШІ-технологію, яка визначатиме вік і обмежуватиме контент для користувачів до 18 років.

