У США YouTube запускає ШІ-технологію, яка визначатиме вік і обмежуватиме контент для користувачів до 18 років

Про це пише Variety.

13 серпня YouTube почав впроваджувати в США "модель оцінки віку", яка працює на базі штучного інтелекту і може встановити, чи є користувач молодшим за 18 років, незалежно від дати народження, яку він ввів у свій обліковий запис.

Якщо YouTube виявить, що користувачу до 18 років, платформа накладе обмеження та додасть інші заходи безпеки до облікового запису. За словами представників YouTube, користувачі "матимуть можливість підтвердити свій вік (за допомогою посвідчення особи, селфі або кредитної картки), якщо вважатимуть, що модель оцінки віку неправа".

Спершу ШІ-технологія охопить "невелику групу користувачів" у США для оцінки їхнього віку, написав у своєму блозі Джеймс Бесер, старший продакт-менеджер молодіжного контенту YouTube.

"Ця технологія дозволить нам визначити вік користувача, а потім використовувати цей сигнал, незалежно від дати народження в обліковому записі, для надання нашого контенту та захисту, що відповідають віку", - уточнив Бесер.

YouTube вже деякий час використовує ШІ для оцінки віку користувачів в інших країнах, де технологія працює добре. У США YouTube "уважно стежитиме за досвідом користувачів та співпрацюватиме з творцями, щоб забезпечити користь усієї екосистеми від цього оновлення".

За даними YouTube, модель оцінки віку використовує різноманітні сигнали, такі як активність на YouTube та тривалість облікового запису. Якщо система визначить, що вам менш як 18 років, ви отримаєте сповіщення, і "стандартний захист для облікових записів підлітків на YouTube буде автоматично ввімкнено".

Цей захист (який вже застосовується до користувачів, які повідомили YouTube, що їм менш як 18 років) включає:

показ лише неперсоналізованої реклами;

увімкнення інструментів "цифрового добробуту" за замовчуванням, зокрема нагадування "зробити перерву" та перед сном;

показ нагадувань про конфіденційність під час завантаження відео або публічного коментування;

мінімізацію рекомендацій відео з контентом, який може бути "проблемним при багаторазовому перегляді";

блокування доступу до відео з віковими обмеженнями лише для глядачів віком від 18 років (визначено YouTube або підтверджено користувачами).

Для авторів контенту YouTube застосує деякі додаткові заходи захисту, зокрема встановлення завантажень як приватних за замовчуванням для всіх та обмеження можливості заробляти на подарунках у вертикальних прямих трансляціях. Деякі автори контенту можуть зіткнутися зі зміною своєї аудиторії, віднесеної до категорії підлітків (до 18 років).

"Це може призвести до зменшення доходів від реклами, оскільки ми показуємо лише неперсоналізовану рекламу цим глядачам", - додали в YouTube.